Почётное наименование «гвардейский Торуньский» присвоили Псковскому 237-му десантно-штурмовому полку

21:12, 29 июня 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении 237-му десантно-штурмовому полку почётного наименования». Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, а также в целях сохранения славных воинских исторических традиций постановляю: присвоить 237-му десантно-штурмовому полку почётное наименование «гвардейский Торуньский» и впредь именовать его: 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский полк», – говорится в тексте указа.

Напомним, 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский полк воссоздан 1 декабря 2018 года. Он входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.