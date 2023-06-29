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Общество

Туроператоры: путёвки в Египет продаются по цене авиабилетов

Путёвки в Египет сейчас можно найти по цене авиабилетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператоров.

Так, недельный тур в Шарм-эш-Шейх с вылетом из Москвы в первой половине июля в четырёхзвездочный отель, работающий по системе «всё включено», можно приобрести за 84 тысячи рублей на двоих.

При этом самые дешёвые авиабилеты на прямой перелёт туда и обратно на те же даты для двоих пассажиров будет стоить дороже – от 88 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов и сервисов бронирования на 29 июня.

Ещё в конце прошлого месяца цены на аналогичные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом в первой половине июля из столицы, но в отели уровнем ниже – «трёшки» – начинались от 122 тысяч рублей.

Сотрудники туркомпаний подтверждают: снижение цен на путешествия в Египет началось в середине июня. Причина – рост перевозки на направлении и окончание высокого сезона. Сейчас на курортах Красного моря очень жарко, и цены на гостиницы падают.

Несмотря на то, что в данный момент отдых в Египте дешевле, чем в Турции, туроператоры не видят причин для оптимизации полётных программ, поскольку спрос на «страну пирамид» у путешественников устойчив.
 

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