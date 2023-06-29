Соцсеть ЯRUS приостановит работу из-за нехватки инвестиций

23:19, 29 июня 2023, ПАИ

Социальная сеть ЯRUS приостановит работу с 30 июня, поскольку ищет новых инвесторов, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что решение было принято после тщательного анализа ситуации. Работа серверов прекратится 30 июня в 15 часов по московскому времени.

«Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», – говорится в сообщении.

Представители соцсети пообещали выплатить премии, поставленные на ввод, а также завершить отношения с партнёрами на позитивной ноте. Соцсеть ЯRUS была запущена в 2020 году. В настоящее время её аудитория насчитывает 12 миллионов пользователей.

В марте 2022 года представитель разработчика российской социальной сети ЯRUS заявил, что в приложении развиваются сервисы, заменяющие в одной соцсети YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram. В тот момент на платформе было зарегистрировано более двух миллионов пользователей.