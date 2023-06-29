Международный день астероида отмечают 30 июня

07:00, 30 июня 2023, ПАИ

Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

Инициатива учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида.

Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов – объектов, имеющих размеры более 1 км. Наибольшее скопление астероидов – в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных – Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 тысяч объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ).

Хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, эти небесные тела представляют серьезную потенциальную угрозу для планеты – столкновение с астероидом размером более 3 км может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум – принести значительный ущерб и разрушения.

Эта международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей предотвращения столкновений астероидов с планетой в интересах всеобщей безопасности.

Основываясь на рекомендациях по международному реагированию на угрозу столкновения с ОСЗ, вынесенных в 2013 году Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, в 2014 году были созданы Международная сеть оповещения об астероидах (МСОА) и Консультативная группа по планированию космических миссий (КГПКМ). МСОА обменивается информацией с государствами, оказывая им поддержку в области прогнозирования и смягчения последствий столкновения с астероидами. КГПКМ является форумом, объединяющим космические агентства разных стран, который определяет технологии по изменению траектории ОСЗ. Группа также ставит своей целью достичь консенсуса по выполнению рекомендаций относительно обороны планеты при угрозе столкновения с объектами, сближающимися с Землей.