Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день астероида отмечают 30 июня

Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

Инициатива учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида.

Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов – объектов, имеющих размеры более 1 км. Наибольшее скопление астероидов – в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных – Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 тысяч объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ).

Хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, эти небесные тела представляют серьезную потенциальную угрозу для планеты – столкновение с астероидом размером более 3 км может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум – принести значительный ущерб и разрушения.

Эта международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей предотвращения столкновений астероидов с планетой в интересах всеобщей безопасности.

Основываясь на рекомендациях по международному реагированию на угрозу столкновения с ОСЗ, вынесенных в 2013 году Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, в 2014 году были созданы Международная сеть оповещения об астероидах (МСОА) и Консультативная группа по планированию космических миссий (КГПКМ). МСОА обменивается информацией с государствами, оказывая им поддержку в области прогнозирования и смягчения последствий столкновения с астероидами. КГПКМ является форумом, объединяющим космические агентства разных стран, который определяет технологии по изменению траектории ОСЗ. Группа также ставит своей целью достичь консенсуса по выполнению рекомендаций относительно обороны планеты при угрозе столкновения с объектами, сближающимися с Землей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Делегация псковских профсоюзов находится с рабочим визитом в Белоруссии
29 июня 2023

Игорь Иванов вошёл в состав Общественного штаба наблюдения за выборами
29 июня 2023

ВИДЕО. Ветер повалил несколько деревьев на дороге у ОЭЗ «Моглино»

29 июня 2023

Котельную капитально отремонтируют в селе Ляды Плюсского района
29 июня 2023

Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 июня 2023

«Казнь», южнокорейские драмы и киноклуб: что посмотреть на фестивале «Западные ворота»
29 июня 2023

Новый выпуск программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
29 июня 2023

Почти 10 млн рублей привлекли в Псковскую область на развитие добровольчества

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...