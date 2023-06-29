Самые длинные каникулы россияне проводят в Краснодарском крае и Таиланде

07:46, 30 июня 2023, ПАИ

Эксперты рассказали, в каких городах в первые шесть месяцев 2023 года самостоятельные туристы отдыхали дольше всего, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали данные о бронировании отелей с января по июнь в наиболее популярных российских и зарубежных направлениях. Оказалось, что внутри страны туристы обычно проживали в одной гостинице два-три дня, а за границей – около недели.

В частности, в РФ путешественники больше всего времени проводили на южных курортах. Лидирует в рейтинге Анапа: там средняя продолжительность проживания в отеле составила 2,80 дня.

Второе место занял Эсто-Садок, где отдыхали примерно 2,77 дня, а третье — Красная Поляна (2,59 дня). Следом идут Калининград, Сочи и Геленджик, где гости останавливались на 2,5 дня. Чуть меньше времени они провели в Зеленоградске и Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Астрахани — ровно по два дня.

За границей наибольшей популярностью для длительного отпуска пользовались курорты острова Пхукет. В среднем туристы проводили там около семи дней, в Паттайе — 6,3 дня, а в Мехико — почти шесть дней. Далее в списке – Сеул, Хургада и Аланья, продолжительность пребывания в которых варьировалась от 4,5 до 5,5 дня.

