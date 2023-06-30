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Сюжет о псковском контрразведчике подготовил телеканал «Первый Псковский»

30 июня в 20:00 в эфир телеканала «Первый Псковский» выйдет сюжет о бывшем начальнике Управления КГБ СССР по Псковской области, генерал-майоре Иване Ситяеве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Здесь и далее фото пресс-службы ведомства

Съемочная группа встретилась с его дочерью Ларисой Лазовской. Она рассказала о боевом пути отца и показала его вещи, которые хранят в семье.

Накануне столетия со дня рождения Ивана Ситяева представители ветеранской организации УФСБ России по Псковской области провели урок мужества в Псковском агротехническом колледже и рассказали подросткам о жизненном пути и судьбе почётного сотрудника контрразведки.

Иван Ситяев родился 30 июня 1923 г. в селе Сиява Чувашской Республики. В декабре 1941 г. был призван в Красную Армию. Сражался против немецко-фашистских захватчиков на Калининском, Северо-Западном, Центральном, Брянском, Белорусском фронтах. Участвовал в Орловско-Курской битве, в боях в районе г. Ржев, в ликвидации Демянской группировки немцев на р. Ловать. Получил несколько ранений. После окончания Саратовского военно-политического училища был направлен для прохождения службы на Дальний Восток. В августе-сентябре 1945 г. принимал участие в боевых операциях против милитаристской Японии по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

В 1955 г. окончил пограничный факультет Военного института МВД СССР. В 1966 г. утверждён на должность председателя КГБ при Совете Министров Тувинской АССР. С 1978 г. по 1985 г. проходил службу в должности начальника Управления КГБ СССР по Псковской области.

Коллеги вспоминают Ивана Ситяева как настоящего профессионала, душевного и доброго человека. При его поддержке увеличилось количество районных отделений в составе Управления КГБ СССР по Псковской области, особое внимание уделялось противодействию возросшей активности иностранной разведки на территории региона.

Иван Ситяев награждён пятью орденами, в том числе орденом Отечественной войны I степени, и двадцатью пятью медалями. В 1965 году за особые заслуги в оперативно-служебной деятельности удостоен звания «Почётный сотрудник контрразведки».

Умер 24 марта 2011 года.

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