До +28 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:40, 30 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 30 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западных направлений, умеренный, днём при грозе порывистый. Температура по области днём составит от +23 до +28 градусов.

В Пскове днём кратковременные дожди, гроза, температура – от +26 до +28. В Великих Луках днём кратковременные дожди, гроза, температура – от +26 до +28.