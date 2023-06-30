Форма налогового уведомления изменится в России с 1 июля

11:37, 30 июня 2023, ПАИ

Форма налогового уведомления изменится в России с 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Согласно нормативному документу, из налогового уведомления исключается информация об адресе и платёжных реквизитах инспекции.

Изменения обусловлены тем, что теперь в налоговом уведомлении указываются сведения, необходимые для перечисления налога в качестве Единого налогового платежа (ЕНС).

Помимо этого, новая форма имеет сведения о том, что налоговое уведомление передано через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.