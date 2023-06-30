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Общество

Верхний слой асфальта будут укладывать на Октябрьском проспекте в Пскове 3 и 4 июля

Подрядчик будет укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на Октябрьском проспекте на участке от улицы Свердлова до улицы Гражданской в Пскове 3 и 4 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В связи с этим перекроют выезд с улицы Кузнецкой со стороны кинотеатра «Победа» (объезд – улицы Спортивная и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя) 3 июля. Проезд автотранспорта будет осуществляться по второй половине дороги по одной полосе в каждую сторону. Автобусную остановку «Летний сад» перенесут к дому № 15 на Октябрьском проспекте.

Работы будут проходить на левой половине дороги 4 июля. В связи с этим перекроют улицу Кузнецкую со стороны гостиницы «Октябрьская» (объезд – улицы Льва Толстого и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя). Остановку «Летний сад» перенесут к дому № 28 на Октябрьском проспекте.

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