Грозы и до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 1 июля

10:54, 30 июня 2023, ПАИ

Грозы и до +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.