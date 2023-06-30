Помощник президента РФ Андрей Фурсенко прибыл в Псковскую область

10:19, 30 июня 2023, ПАИ

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вместе посетили возведённый по поручению главы государства учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ. Андрей Александрович с самого начала поддерживал наш проект. В рамках профильного стратегического проекта программы «Приоритет-2030» планируется подготовить 1,5 тысячи медицинских специалистов», – отметил глава региона.

Также губернатор и помощник президента обсудили планы по дальнейшему развитию университета и прохождение приёмной кампании. На следующий учебный год число бюджетных мест увеличено на 40 % – на очные программы бакалавриата и специалитета выделено 920 мест.

Также Андрей Фурсенко принял участие в образовательном модуле «Гуманитарные истоки и смыслы будущего».

«Развитию образования сегодня уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровне. Планы у нас масштабные, амбициозные. Благодарю Андрея Александровича за поддержку», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, с 2004 по 2012 год Андрей Фурсенко являлся министром образования и науки Российской Федерации.