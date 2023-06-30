Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетил ПсковГУ

10:31, 30 июня 2023, ПАИ

Помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко посетил ПсковГУ. Он познакомился с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза, с научными и образовательными проектами университета, а также с инфраструктурой учебного заведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, Андрей Фурсенко побывал в новом учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета ПсковГУ. Представители вуза отметили, что строительство здания было проведено в кратчайшие сроки и заняло всего семь месяцев. Это первый новый корпус ПсковГУ, возведенный в последние десятилетия. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на строительство здания согласно распоряжению Правительства РФ было выделено 1,5 миллиарда рублей. Объект был возведён Министерством обороны РФ.

Двухэтажное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров оборудовано лифтами, системами доступа маломобильных групп, охранной и пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и контроля доступа. Выполнен большой объём работ по устройству коммуникаций. Полностью отделаны и подготовлены к оснащению учебные аудитории, кабинеты, актовый зал, музей и столовая, благоустроена большая парковая зона, где высажено почти 30 тысяч растений. В корпусе будут работать две научные лаборатории – по метаболомному анализу и генетике.

В сентябре учреждение готово принять 850 учащихся. Если сейчас в совокупности на медицинском факультете вуза обучается порядка 500 студентов, то благодаря новому корпусу их число увеличится почти в три раза.

Помощник президента РФ по науке и образованию также побывал в главном корпусе вуза. Здесь он познакомился с инфраструктурой цифрового парка ПсковГУ и работой приёмной комиссии университета, в которой задействованы не только сотрудники вуза, но и студенты, прошедшие предварительное обучение.

Также Андрею Фурсенко рассказали о деятельности научно-образовательного центра математических исследований (НОМЦ) имени Софьи Ковалевской, который был создан Министерством науки и высшего образования РФ в 2021 году на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) и Псковского государственного университета (ПсковГУ).

Центр ориентирован на повышение уровня исследований в области математики и качества всех уровней математического образования в Северо-Западном федеральном округе. С его открытием процесс организации сети математических центров, распределенных по всей территории России, фактически завершился. На сегодня сеть состоит из 11 региональных и четырёх международных математических центров мирового уровня.