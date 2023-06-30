На 17 улицах Пскова обновят освещение

11:28, 30 июня 2023, ПАИ

Новое освещение появится на 17 улицах Пскова до конца октября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Так, новые фонари установят на улице Декабристов.

«Линия наружного освещения протянется от дома № 50 до дома № 62. По условиям контракта работы должны быть выполнены до конца октября. Напомню, в прошлом году в этом микрорайоне преобразилась улица Железнодорожная. Освещено более двух километров дороги», – отметил он.

Также продолжается строительство новой линии в микрорайоне Паневик. Здесь до конца октября осветят 16 улиц, это около семи километров.

Кроме того, в октябре будет готов проект освещения ещё восьми улиц в Пскове: Маргелова, Линейной, Новаторов, Подвишенской, Индустриальной, Псковской, Окраинной и Ранней. В общей сложности более 12 километров.