Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за прошедшие сутки

12:13, 30 июня 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные на территории Псковской области за прошедшие сутки, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Первый пожар произошёл на улице Набережной в Опочке. Загорелась хозяйственная постройка, вследствие чего была повреждена кровля. Также загорелся автомобиль Volkswagen Sharan 2006 года выпуска. Огонь повредил крышу и капот. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Пожарные спасли жилой дом и пять хозяйственных построек.

Ещё один пожар случился в деревне Змеино в Невельском районе. В коридоре жилого дома огонь повредил натяжной потолок. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в коридоре.

Кроме того, на улице Интернациональной в Невеле в неэксплуатируемом здании огонь повредил кровлю по всей площади. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти здание.

А в деревне Шаплово Дедовичского района сгорел садовый дом. 64-летний мужчина госпитализирован в медучреждение. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети внутри садового дома.