Полиция обеспечит безопасность участников и гостей Кургана Дружбы в Себежском районе

11:44, 30 июня 2023, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области обеспечат безопасность участников и гостей Кургана Дружбы в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция проведёт ряд профилактических мероприятий.

Для обеспечения безопасности во время проведения встречи планируется задействовать более 30 сотрудников полиции. Дорожную безопасность у мест проведения мероприятия будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Напомним, на Кургане Дружбы, который располагается на стыке границ трёх государств (России, Белоруссии и Латвии), 2 июля пройдёт традиционная международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников подпольного движения. В этом году она состоится в 64-й раз.