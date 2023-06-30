Пропавшего 53-летнего псковича ищет полиция

11:40, 30 июня 2023, ПАИ

Полиция устанавливает местонахождение 53-летнего Александра Веденеева, жителя Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всех, кто располагает достоверной информацией о местонахождении мужчины или видел его где-либо в последнее время, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, дом № 19, Псковский район.

Контактные телефоны – (8 8112) 67-68-51, 59-33-00 или 02.

«Конфиденциальность гарантируется», – заключили в ведомстве.