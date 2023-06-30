Началась 12-я сессия Псковской городской Думы

10:57, 30 июня 2023, ПАИ

12-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В повестку включено 20 вопросов. Так, депутаты заслушают отчёт председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко за 2022 год. Помимо этого, на сессии рассмотрят внесение изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Также депутаты обсудят привлечение кредитных ресурсов в 2023 году.

Кроме того, в повестке дня сессии есть вопросы, касающиеся положения об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установления границ ТОСов и другие.