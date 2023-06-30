Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево в Пустошкинском районе
Водитель автомобиля Lada не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. ДТП произошло в деревне Щукино Пустошкинского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала пассажирка, которой оказывают медицинскую помощь на месте. Решается вопрос о её госпитализации.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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