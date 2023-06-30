Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево в Пустошкинском районе

11:22, 30 июня 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Lada не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. ДТП произошло в деревне Щукино Пустошкинского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала пассажирка, которой оказывают медицинскую помощь на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.