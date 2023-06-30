Мемориальную доску поэту Александру Бологову установят в Пскове

11:55, 30 июня 2023, ПАИ

Мемориальную доску прозаику, поэту, члену Союза писателей СССР Александру Бологову установят на фасаде дома № 23 на улице Розы Люксембург в Пскове. Соответствующее решение поддержали депутаты на 12-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Этого человека знают не только в городе и области, это известный человек по всей стране», – отметил председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко.

Проект подготовили на основании ходатайства общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имён муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове.

Финансирование работ будет производиться за счёт внебюджетных средств. Все расходы на себя берёт Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года в Орле. В 1963 году он переехал в Псков, работал учителем литературы и черчения в школе № 8, затем – старшим редактором в Псковском отделении «Лениздата». В 1973 году был принят в Союз писателей СССР, 25 лет избирался председателем Псковского областного отделения Союза писателей России. Скончался 17 июня 2019 года в Пскове на 87-м году жизни.