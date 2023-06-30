Бюст Героя России Сергея Самойлова установят в Пскове

12:07, 30 июня 2023, ПАИ

Бюст Героя России Сергея Самойлова, погибшего 21 февраля 2000 года при исполнении воинского долга, установят на территории социально-экономического лицея № 21 в Пскове. Соответствующее предложение поддержали депутаты на очередной, 12-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

С инициативой установки бюстов военнослужащих воинской части 64044, погибших при исполнении воинского долга, вышло командование части. Эту инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Из резервного фонда правительства Псковской области выделили средства на изготовление и установку бюста.

Сергей Самойлов – участник второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попали в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и восемь бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям жителей села, а также боевиков, взятых впоследствии в плен, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа № 21, в которой он учился).