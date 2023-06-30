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Общество

Ежемесячная аудитория банкоматов Сбера достигла 64 млн человек

64 млн человек хотя бы раз в месяц используют банкоматы Сбера. Их доступность составляет 96%, а это значит, что устройствами банка можно воспользоваться практически всегда. Благодаря интеллектуальной системе управления сетью устройств самообслуживания 56% клиентов Сбера могут добраться до банкомата за пять минут из дома или с работы, 92% — за 15 минут. Сегодня 74% клиентов осуществляют идентификацию в банкоматах Сбера бесконтактно, с помощью карт и смартфонов.

Фото Сбербанка

98% устройств Сбера оснащены функцией рециркуляции наличных. 90% программного обеспечения банкоматов работает на собственной разработке Сбера InterSphere, это обеспечивает их независимость от иностранных вендоров.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина: «27 июня Сбер отмечает 35-летие своего банкоматного сервиса. За эти годы мы прошли путь от простейшего банкомата, работавшего только на снятие наличных, до интеллектуальных многофункциональных устройств с технологией рециркуляции наличных, управляемых собственным программным обеспечением и своей системой мониторинга. В этом году Сбер вышел на новый этап развития банкоматного сервиса, предложив наработанную за годы экспертизу рынку — другим банкам и вендорам. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие к нашему сервису и высокую оценку нашей работы».

 

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