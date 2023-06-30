Сотрудника ПсковГУ и медсестру городской поликлиники наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

12:32, 30 июня 2023, ПАИ

Старшую медицинскую сестру Псковской городской поликлиники Нину Григорьеву и заведующую научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталью Большакову наградят медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение приняли депутаты на очередной, 12-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Нина Григорьева более 50 лет работает в системе городского здравоохранения и является стабильным руководителем подразделения № 2. Начала она работать вместе с началом этой поликлиники», – отметила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Она также подчеркнула, что медучреждение развивалось под чутким руководством Нины Григорьевой. «Когда мы выдвигаем на награду руководителей, это в первую очередь оценка работы всего коллектива поликлиники», – заверила Галина Невалённая.

Нину Григорьеву награждают за большой вклад в развитие здравоохранения Пскова, высокие достижения в профессиональной деятельности, заслуги в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и многолетний добросовестный труд.

Наталья Большакова удостоена награды за выдающиеся заслуги, связанные с развитием Пскова, высокие достижения в научно-исследовательской деятельности и подготовку высококвалифицированных кадров.