Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

13:06, 30 июня 2023, ПАИ

Несколько жителей из Пскова, Великих Луках и Дедовичей поддались на уловки мошенников, которые предлагали заработать в интернете. В результате потерпевшие лишились около двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили собеседникам и рекомендовали «незамедлительно оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

Как сообщили в УМВД России по Псковской области, еще одним распространенным способом выманить деньги становится просьба о денежном вознаграждении за освобождение близких от уголовной ответственности за выдуманное мошенниками ДТП.

«К сожалению, ряд граждан поддались на эти уловки и в результате потеряли в общей сложности около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел», - отметили в полиции.