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Происшествия

До трех лет лишения свободы грозит печерянину за покупку закладки с мефедроном

До трех лет лишения свободы грозит печерянину за покупку закладки с мефедроном. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Печорского района. 

В ходе расследования установлено, что мужчина через телефон в интернете общался с неустановленным лицом, у которого он купил наркотическое средство - мефедрон массой 1,16 грамма за 3392 рубля. Это составляет значительный размер, обратили внимание в прокуратуре.

После оплаты печерянин получил фотографии с указанием местонахождения мефедрона, где и приобрел данное средство путем извлечения закладки из земли. 29 апреля наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе личного досмотра мужчины.

Районный прокурор утвердил обвинительный акт по обвинению 23-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Уголовное дело направлено в районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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