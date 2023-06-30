Более 100 территорий обслуживает «Экопром» в Гдовском районе

12:21, 30 июня 2023, ПАИ

«Экопром» обслуживает 132 территории в Гдовском районе. Об этом регоператор сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Организацией вывоза отходов занимаются диспетчеры Анна Андриевская и Диана Гурецкая. В их подчинении находятся четыре водителя и три оператора. Вывоз осуществляют две единицы спецтехники.

«Специфика работы в Гдовском районе заключается в том, что в летний период он пользуется большой популярностью. В связи с наличием большого количества озёр сюда приезжают отдыхающие из Санкт-Петербурга и Москвы, дачники. Именно в летний период здесь наблюдается рост несанкционированных свалок отходов, не относящихся к твердым коммунальным, заваливают контейнерные площадки для ТКО, леса и озера», – отметила Анна Андриевская.

Одной из проблем для регоператора и администрации населённого пункта является контейнерная площадка, расположенная на улице Печатникова в Гдове. Место находится на развилке дорог, поэтому требует пристального внимания. Недобросовестные лица, проезжающие мимо или целенаправленно, умышленно выбирают незаконные способы избавления от мусора, превращая данную территорию в полигон. Отовсюду и регулярно сюда «газелями» свозятся доски, строительные материалы, отходы растительного происхождения, старая мебель и бытовая техника. Это не только портит внешний вид площадки и территории вокруг неё, но и наносит вред окружающей среде. Люди, которые выбрасывают мусор на этой площадке, не только нарушают законы и правила, но и проявляют безответственное отношение к окружающей среде и обществу в целом.

«В Гдовском районе находятся туристические базы, например «Тридевятое царство», мемориальный комплекс в Самолве, экопарк на территории озера Забельское, детский лагерь «Зеркальный», СНТ «Здоровье» и «Дачное». Свалок отходов в данных местах не наблюдается, потому что собственники обеспокоены содержанием мест общего пользования в надлежащем состоянии и мусор регулярно вывозится в рамках заключенных договоров», – рассказала Диана Гурецкая.

Другое дело места массового отдыха, где заявки на заключение договоров от собственников земельных участков и природоохранных территорий не поступали. При выявлении свалок в адрес собственника направляется письмо-уведомление о необходимости ликвидировать свалку.

На сегодняшний день заявок на заключение договоров по ликвидации свалок ТКО на территории Гдовского района в адрес регоператора не поступало.

Вывоз отходов ТКО производится в соответствии с установленным графиком, жалоб от населения не поступает.

«К сожалению, не во всех населённых пунктах организован контейнерный сбор отходов. В деревнях Бешкино, Дедино, Залахтовье, Слобода, Полна и других сохраняется мешковой способ сбора», – заметили в «Экопроме».

Совместными усилиями регоператора и администрации Гдова в деревне Макаришино мешковой сбор отходов был заменён на контейнерный. Мусор перестал разноситься ветром и растаскиваться животными по округе, а жители получили цивилизованный способ сбора отходов.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов на территории Гдова выставили 15 жёлтых контейнеров, а для сбора твердых коммунальных отходов в Гдовском районе используется 135 контейнеров.

Ежемесячно с территории Гдовского района регоператор вывозит 4000-5000 кубометров отходов, а всего с начала 2023 года вывезено 22 900 кубометров.