46 тысяч туристов посетили Псковскую область в мае
46 тысяч туристов и порядка 80 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в мае этого года. Об этом сообщила председатель комитета по туризму региона Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Эти показатели выше на 17 %, чем в прошлом году. Всего в этом году в Псковской области побывали 177 тысяч туристов и более 400 тысяч экскурсантов. Это достойные показатели», – отметила Марина Егорова.
По её словам, основными точками притяжения гостей региона традиционно стали Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы.
«Кроме того, постоянный поток посетителей есть в деревне Самолва – люди едут к монументу Александру Невскому», – рассказала гость медиацентра.
Марина Егорова также пояснила, что туристы – это те, кто размещается в отелях, то есть они хотя бы одну ночь провели в регионе, а экскурсанты – те, кто посещает мероприятия или достопримечательности региона.
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