Вандалы разгромили детскую площадку в Печорах

16:21, 30 июня 2023, ПАИ

Вандалы сломали карусель, установленную на детской площадке во дворе многоквартирного дома в Печорах. Об этом сообщили местная жительница в группе «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что несколько лет карусель находилась в не особо пригодном для использования состоянии: роль сидений выполняли две дощечки, сидеть на которых детям было неудобно. Осенью местный житель отремонтировал сиденья, однако приведённый в порядок аттракцион прожил около полугода. «Очень жаль... Навряд ли вандалам будет стыдно, но всё же...» — добавила жительница Печор.

Отметим, что это не первый случай, когда эту карусель, отремонтированную силами местных жителей, ломают вандалы. «Муж мой летом [2022 года] делал дощечки на эту карусель, на следующий день всё сломано было. И красили её тоже в том году. Дай Бог следующее лето переживёт эта красота во дворе!» - писала осенью местная жительница.

Также в комментариях под постом отметили, что карусель уже стала небезопасна для детей из-за цементного основания. «Моя маленькая внучка года три назад споткнулась и упала лицом на металическую муфту внизу конструкции, а так как края у неё очень острые, рассекла бровь, так что пришлось зашивать Я бы ее вообще демонтировала - очень опасное сооружение», — поделилась мнением местная жительница.