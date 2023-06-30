Псковский хирург-онколог станет гостем программы на «Серебряном дожде»

12:42, 30 июня 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский.

В эфире обсудят:

- Кто такой абдоминальный хирург и на каких органах он проводит операции?

- Какова статистика заболеваемости раком в Псковской области?

- Рак молодеет? Каков средний возраст онкологических больных?

- Кто находится в группе риска?

- Какова выживаемость при раке органов брюшной полости?

- Как обнаружить проблему на ранней стадии и не пропустить рак?

- Как пациентов настраивают на оперативное лечение?

Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00. Эфир можно смотреть на нашей странице «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.