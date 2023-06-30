Псковский хирург-онколог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский.
В эфире обсудят:
- Кто такой абдоминальный хирург и на каких органах он проводит операции?
- Какова статистика заболеваемости раком в Псковской области?
- Рак молодеет? Каков средний возраст онкологических больных?
- Кто находится в группе риска?
- Какова выживаемость при раке органов брюшной полости?
- Как обнаружить проблему на ранней стадии и не пропустить рак?
- Как пациентов настраивают на оперативное лечение?
Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00. Эфир можно смотреть на нашей странице «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.
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