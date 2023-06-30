Видеонаблюдение установят в подземных переходах Великих Лук

13:54, 30 июня 2023, ПАИ

Поземные переходы на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом пишет Luki-news c ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Видеонаблюдение установят за счёт городского бюджета. Объект «Реконструкция пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов» все ещё не сдан в эксплуатацию, так как подрядчик устраняет недочёты, выявленные заказчиком. Подрядчику пришлось выполнить перекраску стен подземных переходов, закрашивая надписи, которые оставили неизвестные.

Специалисты работу выполнили в полном объёме. Однако впоследствии вандалы вновь изрисовали стены и повредили штукатурку. Ранее во всех подземных переходах заменили светильники, но и их разбили. Личности вандалов не установили. Заявление по данному факту направлено в правоохранительные органы.

«Данный объект ещё не введен в эксплуатацию и не принят на баланс города, и подобные акты вандализма значительно затягивают данную процедуру. Подрядчику вновь придётся всё приводить в порядок и нормативное состояние. Также в настоящее время завершается монтаж подъёмников для маломобильных граждан, которые являются дорогостоящим оборудованием», – отметили в администрации Великих Лук.