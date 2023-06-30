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Пропускную способность ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков

Ограничение пропускной способности введут на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – Белоруссия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 5 по 11 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы в направлении Санкт-Петербурга, а в период с 10 по 16 июля будут перекрыты вторая и третья полосы в направлении Пскова. Скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на федеральной дороге Р-23, участке с 32 по 44 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между деревней Дони Веревского сельского поселения и посёлоком Торфяное Новосветского сельского поселения», – добавил Илья Пузыревский.

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