Три пляжа обустроят в Пскове до конца года

13:42, 30 июня 2023, ПАИ

Три пляжа в Пскове и один в Невельском районе планируют обустроить до конца 2023 года. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она пояснила, что в областном центре приведут в порядок городской пляж, Солдатский пляж и пляж под мостом Александра Невского со стороны улицы Владимирской.

На городском пляже подсыпят песок, на солдатском – сделают деревянный настил и установят лежаки, на пляже под мостом выровняют берег, подсыпав песок, установят лежаки и зонты. На каждом из этих пляжей появятся нестационарные точки питания и точки проката пляжного инвентаря. В Невельском районе благоустроят пляж у санатория «Голубые озёра».

На эти работы предпринимателям комитет по туризму выделит 107 млн рублей.

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды и песка на пляжах в Псковской области. Итоги лабораторного контроля качества воды опубликовали в начале недели.