Первый гастрономический фестиваль «Рыбный день» пройдёт в Гдове

16:29, 30 июня 2023, ПАИ

День рыбака в этом году в Гдовском районе отпразднуют в формате фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

8 июля мероприятие начнется на площадке около Центра досуга и культуры, а на следующий день продолжится традиционным празднованием на берегу Чудского озера в поселке Устье.

Кроме того, на площадке у Центра досуга и культуры разместятся ряды с рыбными деликатесами, которые гости фестиваля смогут продегустировать или приобрести. Здесь же будет работать фудкорт.

Также организаторы подготовили для посетителей праздника серию мастер-классов от местных мастеров и ярмарку ремесел.