Первый гастрономический фестиваль «Рыбный день» пройдёт в Гдове
День рыбака в этом году в Гдовском районе отпразднуют в формате фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.
8 июля мероприятие начнется на площадке около Центра досуга и культуры, а на следующий день продолжится традиционным празднованием на берегу Чудского озера в поселке Устье.
Кроме того, на площадке у Центра досуга и культуры разместятся ряды с рыбными деликатесами, которые гости фестиваля смогут продегустировать или приобрести. Здесь же будет работать фудкорт.
Также организаторы подготовили для посетителей праздника серию мастер-классов от местных мастеров и ярмарку ремесел.
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