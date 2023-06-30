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Культура

Новый сезон проекта «Летние вечера в русской усадьбе» откроют в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в первые выходные июля открывают новый сезон проекта «Летние вечера в русской усадьбе».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Первый концерт нынешнего лета назвали «Я помню чудное мгновенье». В его программу включили популярные романсы М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г.  Рубинштейна, А.П. Бородина и других русских композиторов на стихи А.С. Пушкина. Исполнят их лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Наталия Кривенок (меццо-сопрано) и Нина Сидоровская (фортепиано). Участником литературно-музыкального вечера станет и артист, мастер художественного слова Дмитрий Ефименко.

По традиции «Летние вечера…» проводят в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское». Концерт «Я помню чудное мгновенье» 1 июля начнут в 18.00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 6+.

В музее особо отмечают, что музыкальные встречи в доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей, просят заранее забронировать место в зале. Это можно сделать по телефонам экскурсионной службы — 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 — в часы работы Пушкинского заповедника.

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