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Общество

Дополнительные баллы при поступлении в российские вузы получат участники СВО

Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобрнауки.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», – говорится в документе министерства, размещенного на портале образовательных стандартов высшего образования.

Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции».

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