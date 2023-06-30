Дополнительные баллы при поступлении в российские вузы получат участники СВО

16:17, 30 июня 2023, ПАИ

Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобрнауки.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», – говорится в документе министерства, размещенного на портале образовательных стандартов высшего образования.

Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции».