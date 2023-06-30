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Общество

Changan UNI-T теперь в России

Уже в июне 2023 года на российском рынке появится новый кроссовер Changan UNI-T. Этот автомобиль уже успел завоевать популярность на китайском рынке благодаря своему стильному дизайну, высокой проходимости и доступной цене. Ожидается, что модель будет логичной заменой уже известной россиянам Changan Alsvin.

Что о нём уже известно?

Кросс-купе UNI-T имеет длину 4 700 мм и ширину 1 880 мм, что делает его очень компактным и удобным для городских условий. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 177 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Экстерьер

Одной из главных особенностей UNI-T является его дизайн. Автомобиль имеет стильный кузов с острыми углами и светодиодными фарами, которые придают ему яркий и современный вид.

Интерьер

Салон также выполнен в современном стиле с удобными креслами и мультимедийной системой. В целом салон выглядит комфортным и современным. Несмотря на свою компактность, UNI-T обладает довольно просторным салоном. Автомобиль имеет достаточно места для пассажиров и багажа, что делает его удобным для путешествий. Модель более компактна, чем уже известный в России Changan UNI-V.

Известные достоинства модели

Ещё одной важной особенностью UNI-T является его высокая проходимость. Автомобиль оснащён полным приводом и системой контроля тяги, что позволяет ему легко преодолевать даже самые сложные участки дороги. Кроме того, UNI-T имеет высокий дорожный просвет, что делает его идеальным для езды по бездорожью. Известно также, что Changan UNI-T получил пятизвёздочный сертификат безопасности по результатам краш-теста безопасности C-NCAP.

Сколько будет стоить?

Одним из главных преимуществ UNI-T является его доступная цена. Автомобиль стоит всего около двух миллионов рублей, что делает его доступным для большинства покупателей. В целом ожидается большой спрос на модель, учитывая, как полюбились Changan в России на примере кроссовера Changan CS95.

Резюмируем

По мнению производителя, кросс-купе Changan UNI-T будет отличным выбором для всех тех, кто ищет современный и доступный кроссовер. Машина обладает полностью современным и достаточно стильным дизайном, высокой проходимостью и удобным салоном.

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