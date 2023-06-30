История успеха: изборский пряник и ферма с удивительными птицами

15:54, 30 июня 2023, ПАИ

Центр «Мой бизнес» представляет две истории успеха: мастерскую «Изборский пряник» Татьяны Мусатовой и экоферму «Изборский страус» Евгения Прокофьева.

«Изборский пряник» – это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области.

«Я переехала из Петербурга, купила хутор, который принадлежал Федору Андреевичу Лермонтову. Этому хутору практически 100 лет. В 2026 году будет юбилей. Шесть лет я занималась его реставрацией, параллельно построила здесь же мастерскую, в которой до сих пор выпекаются пряники. А в подклете моего дома я создала музей», – рассказала социальный предприниматель мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова.

Эта мастерская не просто место, где изготавливают пряники, это площадка, на которой гости смогут купить продукцию по минимальной цене и заказать авторское чаепитие, на котором расскажут об истории пряничного ремесла. А ещё у посетителей будет возможность побывать в созданном Татьяной Мусатовой музее либо заказать авторскую экскурсию, на которой их окунут в атмосферу деревни Брод и поведают об истории мельников, которые жили на этой территории около 100 лет назад.

«С Центром «Мой бизнес» сотрудничаем практически с самого основания мастерской, и благодаря гастрономическим форумам, которые проходили в самом начале пути, я стала развиваться как гастрономический бренд. Это помогло поверить в себя и понять, что мой продукт очень востребован на рынке», – поделилась Татьяна Мусатова.

Экоферма «Изборский страус» – место, в котором можно понаблюдать за жизнью удивительных птиц. На данный момент пространство насчитывает 15 половозрелых семей страусов. Предприниматель экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев рассказал, что Центр «Мой бизнес» принимает активное участие и оказывает большую поддержку в развитии фермы.

«Нас информируют о мероприятиях, инструктируют, как лучше поступить в той или иной ситуации. Центр также может помочь нам с юридической точки зрения и организовать приезд гостей из других областей и районов», – подчеркнул он.

В кафе, которое создано при ферме, – позиции авторской кухни. Его создатели разрабатывали рецептуры исходя из уже известных способов приготовления телятины, говядины, но перекладывая их на особенности страусиного мяса и добавляя свою уникальность.

Основной способ – технология су-вид – приготовление страусиного мяса в вакуумной упаковке при температуре 56 градусов в течение нескольких часов. Гости кафе могут попробовать различные позиции из меню, начиная блинчиками с мясом страуса, заканчивая салатами с печенью и сердцем птицы, супами и котлетами.

Рядом с рестораном расположен магазин, в котором продается сувенирная продукция. В основном посетители могут приобрести магниты, брелки, изделия из кожи, ремни, перья и ловцы снов.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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