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Общество

Участки Полистовской болотной системы продолжают исследовать специалисты

В северной части Полистовского заповедника специалисты продолжили экспедицию по исследованию ключевых типов болотных участков Полистовской болотной системы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе природного заповедника.

Напомним, первый этап экспедиции завершили в марте, тогда исследователи провели георадарное профилирование и заверочное бурение, с помощью которых выяснили глубину залегания торфа на Полистовских болотах, в некоторых местах она составляет шесть метров. В летний период на той же территории выполнены геоботанические описания и детальная съёмка с квадрокоптера.

До места проведения исследований участники добирались в несколько этапов: сначала – на автомобилях до деревни Цевло, затем – на лодках через озера Цевло и Полисто до деревни Ручьи, а в конце – на болотохоте до болотного острова Криман, который и стал базой на время экспедиции.

«Кстати, при подъезде к острову у болотохода сломалось колесо, ремонт занял два дня, поэтому запланированные маршруты с острова проводились пешком. Успешному передвижению участников экспедиции способствовала погода: было не жарко, дул сильный ветер, сгонявший назойливых комаров и слепней. Передвигались исследователи в болотоступах, позволявших проходить, не проваливаясь, топи, обходя лишь озерки», – рассказали в пресс-службе Полистовского заповедника.

Маршруты выполнены на северо-восток и северо-запад от острова Криман до границы с Рдейским заповедником. В ходе маршрутов проводились геоботанические описания и съёмка с квадрокоптера основных типов территории этой части заповедника: грядово-мочажинных комплексов различных частей склонов, ковровых участков и топей. Получилось сделать описания основных эталонных комплексов и отснять их с квадрокоптера.

«Теперь предстоит в камеральных условиях обработать полученные материалы, получить ортофотопланы и цифровые модели и далее взаимно интерпретировать полученные летом и зимой данные. Предстоит большая работа», – заключили в природном заповеднике.

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