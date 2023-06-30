Зону охраны купеческих дворов в селе Велье предстоит утвердить областному Собранию

15:25, 30 июня 2023, ПАИ

Пакет документов о границах объединённой зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII–XIX вв.» и региональных объектов культурного наследия «Усадьба Болталовых», «Усадьба Крестовских», «Усадьба Машневых» и «Церковь Воздвиженская» поступил на утверждение в областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Памятники истории и архитектуры расположены в селе Велье Пушкиногорского района. Историческая застройка из каменных и деревянных купеческих и мещанских особняков относится к XVIII–XIX векам. Храм Воздвижения Креста Господня был построен в 1763 году, в более позднее время к церкви была пристроена каменная колокольня.

Согласно документам, охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся устанавливаемыми ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

В ЕОЗ запрещается строительство капитальных объектов за исключением применения мер по сохранению и восстановлению историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия, например восполнению частично или полностью утраченных элементов. Не разрешается увеличивать высотные параметры существующих зданий и протяжённость уличных фасадов. Запрещена замена окон со столярными заполнениями традиционного типа на «евроокна» без расстекловки, облицовка фасадов полимерными и металлическими материалами, применение профилированного металлического листа в качестве кровельного материала, установка ограждений земельных участков высотой выше двух метров и глухих заборов между домами, расположенными по линиям застройки.

В перечень запретов включено проведение всех видов земляных работ за исключением археологических, а также прокладка газопроводов, электрических кабелей, линий телефонной и сотовой связи, установка рекламных конструкций, размещение на уличных фасадах спутниковых антенн и кондиционеров.

Для ЕЗРЗ с разделением на подзоны прописаны высотные ограничения от пяти до восьми метров, длина фасадов по красной линии застройки не может превышать 16 метров. Здесь так же действуют запреты на применение современных полимерных и металлических строительных материалов, использование диссонирующих цветовых решений и установку высоких глухих заборов.

Для сохранения ландшафта в зоне ЕЗОЛ запрещается проведение работ, приводящих к изменению гидрогеологической характеристики территории, изменение существующих отметок рельефа более чем на два метра, планировочное изменение береговой линии водных объектов. Не допускается возведение объектов капитального строительства, размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций любых типов, устройство парковок, организация свалок, размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи.

В проекте постановления оговаривается, что в случае возникновения убытков, причинённых в связи с установлением объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, они будут возмещены финансовым органом Псковской области в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

«Про необходимость принятия охранной зоны исторического поселения Велье мы говорим очень давно, наверное начиная с 1995 года», - прокомментировал поступивший в Собрание документ вице-спикер Армен Мнацаканян – почти десять лет историк посвятил работе в музее-заповеднике «Михайловское», одним из объектов которого является городище Велье, сейчас населённый пункт входит в границы избирательного округа депутата.

«Это очень важный документ, который, с одной стороны, будет способствовать сохранению исторического наследия, а с другой – даст чёткое понимание, как будет проходить современное развитие села», - отметил вице-спикер и привёл в подтверждение пример. При строительстве ФАПа в Велье возникли большие трудности с выбором земельного участка из-за отсутствия ясности, где можно возводить новый объект, а где стройка невозможна из-за близости памятников.

«Утверждение границ зон охраны снимает эту проблему – и глава района, и главы волостей, и музейщики, и местное население – все будут понимать, где какая земля и какие разрешения и запреты там действуют», - подытожил Армен Мнацаканян.

Кроме того, по мнению вице-спикера, наличие утверждённых охранных документов расширит возможности привлечения федеральных средств на восстановление объектов культурного наследия в Велье.

До внесения в региональный парламент проект объединенной зоны охраны в селе Велье прошёл согласование в Министерстве культуры РФ и был размещён в открытом доступе в интернете для общественного обсуждения. Никаких предложений от граждан и организаций не поступило.

Рассмотрение представленного пакета документов пройдёт на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, а затем на сессии Собрания.