Крышу обновили в доме на улице Инженерной в Пскове

16:48, 30 июня 2023, ПАИ

Работы по капитальному ремонту крыши завершили в многоквартирном доме на улице Инженерной, 76 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядная организация в рамках договора от 22 марта выполнила демонтаж старого кровельного покрытия, ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также отремонтированы парапеты, балконные плиты, вентиляционные каналы и кабины выхода на крышу.

Работы по капитальному ремонту крыши выполнили в полном объеме, 16 июня состоялась приёмочная комиссия. Отмечается, что собираемость взносов на капитальный ремонт по дому составила порядка 82 %.

Напомним, что на территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта.