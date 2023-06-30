Число онкобольных в Псковской области растёт

15:42, 30 июня 2023, ПАИ

Число онкобольных в Псковской области растёт в том числе за счёт диагностики и благодаря внимательному отношению людей к своему здоровью. Об этом хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский рассказал в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Могу сказать, что рак груди, яичников, да и толстой кишки значительно «молодеет». Тут в определенной степени влияет и образ жизни: приём гормональных препаратов, курение, стресс», - уточнил онкохирург.

По словам специалиста, к развитию рака могут располагать так называемые генетические поломки. «Но, конечно, если у вас есть предрасположенность к меланоме, а вы ходите в солярий, на пляж и загораете без защитного крема, то шансы на развитие онкологии увеличиваются», - подчеркнул Сергей Калиновский.