О самом опасном виде рака рассказал псковский онкохирург

15:54, 30 июня 2023, ПАИ

Наиболее опасен и агрессивен рак поджелудочной железы. Об этом хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский рассказал в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Этот вид рака очень агрессивный и трудно диагностируемый. Как правило, тут прогноз для пациентов неблагоприятный», - отметил Сергей Калиновский, добавив, что курение и алкоголь повышают шансы на рак поджелудочной железы.

«Поэтому хорошо бы раз в год проходить УЗИ брюшной полости. Это точно не повредит», - отметил Сергей Калиновский.