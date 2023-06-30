О самом опасном виде рака рассказал псковский онкохирург
Наиболее опасен и агрессивен рак поджелудочной железы. Об этом хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский рассказал в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Этот вид рака очень агрессивный и трудно диагностируемый. Как правило, тут прогноз для пациентов неблагоприятный», - отметил Сергей Калиновский, добавив, что курение и алкоголь повышают шансы на рак поджелудочной железы.
«Поэтому хорошо бы раз в год проходить УЗИ брюшной полости. Это точно не повредит», - отметил Сергей Калиновский.
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