Псковские профсоюзы ознакомились с работой профактивистов компании «Белалко»
Делегация псковских профсоюзов в ходе рабочей встречи с руководством и профсоюзными активистами белорусского предприятия «Белалко», расположенного в Брестской области, обсудила вопросы охраны труда и социальных гарантий, которые предоставляются работникам предприятия с помощью профсоюзов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил важность общения не только с руководством предприятий, но и с сотрудниками и профактивистами профсоюзных первичных организаций на местах.
«Благодаря такому общению есть возможность узнать механизм профсоюзной работы изнутри, а также поделиться своим опытом и наработками», – подчеркнул Игорь Иванов.
Ранее сообщалось, что в рамках делового визита рабочей группы Псковского облсовпрофа в Белоруссию состоялось подписание ряда соглашений с профсоюзами Брестской области.
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