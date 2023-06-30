Псковские профсоюзы ознакомились с работой профактивистов компании «Белалко»

17:08, 30 июня 2023, ПАИ

Делегация псковских профсоюзов в ходе рабочей встречи с руководством и профсоюзными активистами белорусского предприятия «Белалко», расположенного в Брестской области, обсудила вопросы охраны труда и социальных гарантий, которые предоставляются работникам предприятия с помощью профсоюзов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил важность общения не только с руководством предприятий, но и с сотрудниками и профактивистами профсоюзных первичных организаций на местах.

«Благодаря такому общению есть возможность узнать механизм профсоюзной работы изнутри, а также поделиться своим опытом и наработками», – подчеркнул Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что в рамках делового визита рабочей группы Псковского облсовпрофа в Белоруссию состоялось подписание ряда соглашений с профсоюзами Брестской области.