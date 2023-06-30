Почти 17 тонн корма для животных запретили ввозить в Псковскую область

19:17, 30 июня 2023, ПАИ

16,7 тонн корма для домашних животных не пропустили через границу в Псковской области через международный автомобильный пункт пропуска Убылинка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию везли из Сербии в Москву. После контроля оказалось, что информация о дате выработки товара, которая была заявлена в ветеринарном сертификате, не соответствует данным на этикетке.

Инспектор запретил ввоз корма для домашних питомцев на таможенную территорию Евразийского экономического союза и оформил акт о возврате продукции.