В Пскове заканчивается набор учеников в пожарно-спасательный класс

18:02, 30 июня 2023, ПАИ

Набор в 10-й класс пожарно-спасательной направленности гимназии № 29 в Пскове завершается через неделю, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Во время обучения в гимназии дети приобретут необходимые компетенции для поступления в высшие учебные заведения МЧС России и другие силовые ведомства.

Юные псковичи будут учиться по универсальному профилю с углубленным изучением обществознания и физики.

Также предусмотрены занятия по пожарно-спасательному делу, скалолазанию, технике пешеходного туризма.

Приём документов пройдёт до 7 июля во вторник и среду с 12:00 до 14:00.

Для зачисления в гимназию необходимо предоставить портфолио достижений обучающегося, аттестат об основном общем образовании, медицинская карта и справка о состоянии здоровья, наличие знака отличия комплекса ГТО или спортивного разряда.

Телефоны для справок: 20-14-24, 20-14-25.