Звонкие рекорды, поющее ружье и партчехарда. 119-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:00, 30 июня 2023, ПАИ

Событийный календарь насыщает Псков туристами. Эксперты говорят о уже состоявшихся и новых туррекордах. Тем временем после «Виноград» нас ждут «Западные ворота», которые, несмотря ни на что, остаются международными. Организаторы обещают израильское кино и - внимание - индийские блокбастеры. Тем временем своя «ача-ача» на фоне губернаторских выборов разворачивается в некоторых региональных отделениях партий.

Об этом и многом другом - в ироничном проекте Псковского агентства информации «Псковский телеграм», свежий выпуск которого традиционно выйдет сегодня, в пятницу, вечером.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».