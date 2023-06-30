Михаил Ведерников и Валерий Фальков оценили возможности научно-производственного цеха инженерной школы Союзного государства

18:37, 30 июня 2023, ПАИ

​Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценили возможности научно-производственного цеха передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В осмотре цеха, который развернут на площадке ПсковГУ, их сопровождали ректор ПсковГУ Наталья Ильина и научные специалисты школы. Михаил Ведерников и Валерий Фальков оценили условия, созданные для обучения, проведения исследований и научной деятельности, ознакомились с особенностями организации образовательного процесса и лабораторным оборудованием.

Инженерная школа нацелена на совместную с Белоруссией разработку и внедрение инноваций, импортозамещение высокотехнологичных систем и подготовку высококвалифицированных специалистов в области станкостроения и материаловедения. Например, на мощностях цеха учёные, студенты и индустриальные партнёры разработают тестовый образец уникального гибридного станка для применения в машино- и станкостроении, сельхозпромышленности и других отраслях. На базе школы уже разработаны эскизные проекты технологии, её цифровая копия будет готова к 2024 году.

Глава Минобрнауки отметил, что школа – один из передовых примеров сотрудничества России и Белоруссии в сфере высшего образования. «Теперь от сотрудничества двух университетов мы ждём прорывных результатов. Те цели, что вы перед собой поставили, очень серьёзные и требуют предельной концентрации», – подчеркнул министр.

Валерий Фальков также обратил внимание, что иметь доступ к технологиям должны не только студенты, но и школьники. С сентября этого года заниматься в конструкторском бюро смогут ребята, проходящие обучение в инженерных классах.

«Мы создаём не просто школу, мы строим целую экосистему. Почему это «экосистема»? В отремонтированном и оборудованном кампусе будет создан научно-производственный и учебный цех, где студенты смогут учиться, заниматься наукой и исследованиями. На территории всех корпусов кампуса появятся специальные пространства для самообразования и творчества студентов. В перспективе ключевым в экосистеме нашей школы станет создание российско-белорусского предприятия по производству гибридных станков»», – отметила Наталья Ильина.

Особое внимание в рамках визита было уделено направлениям дальнейшего развития и модернизации опорного для региона вуза. Валерий Фальков обратил внимание на необходимость системного подхода, созданного на долгосрочную перспективу.

Михаил Ведерников поддержал именно комплексный подход. «Нужно разрабатывать концепцию и превращать её в проект, который поэтапно отразит, как университет будет меняться из года в год. Может быть, на пять – семь лет. Преподаватели, студенты и жители города должны понимать, как пошагово будет развиваться вуз. В том числе это и вопрос демографической политики. Если в регионе будет качественное образование, наши ребята будут учиться здесь, а потом, с развитием промышленного кластера, именно здесь будут находить и достойную работу по профессии», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, передовая инженерная школа Союзного государства создана в 2022 году в рамках реализации одноимённого федерального проекта. Она работает на базе двух вузов: ПсковГУ и БНТУ. Сегодня в инженерной школе обучается более 1 тыс. российских студентов, белорусские граждане проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Партнёрами школы являются крупнейшие производственные предприятия России и Белоруссии, которые активно участвуют в создании образовательных программ для учащихся передовой инженерной школы Союзного государства.