В эфир вышел 119-й выпуск «Псковского телеграма»

18:19, 30 июня 2023, ПАИ

119-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 30 июня.

Событийный календарь насыщает Псков туристами. Эксперты говорят про уже состоявшиеся и новые туррекорды. Тем временем после «Виноград» нас ждут «Западные ворота», которые, несмотря ни на что, остаются международными. Организаторы обещают израильское кино и - внимание - индийские блокбастеры. Между тем своя «ача-ача» на фоне губернаторских выборов разворачивается в некоторых региональных отделениях партий.

Об этом и многом другом – в ироничном проекте Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».