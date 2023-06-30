Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5 %

22:06, 30 июня 2023, ПАИ

Денежное довольствие для военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств увеличится с 1 октября на 10,5 %. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление с портала правовых актов.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», – отмечается в документе.

Помимо этого, на 10,5 % вырастут оклады по должностям и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Правительство дало поручение МВД учитывать это постановление при пересчёте пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.