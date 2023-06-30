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Общество

Бориса Гребенщикова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова* и журналиста Андрея Караулова*. Такие данные опубликованы на сайте ведомства, пишет РИА Новости

«В соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, Б.Б. Гребенщиков*, А.В. Караулов*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*», –​ отмечается в сообщении.

В этот список также вошли автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы»**, сетевое издание Sota.vision** и издание «Бумага»**.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

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