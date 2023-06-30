ДТП произошло в Великолукском районе
ДТП произошло на 17-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе. 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель пострадал. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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